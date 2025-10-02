HABER

Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.Ö., isimli şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar
