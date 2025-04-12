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Aranan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı

İzmir’de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda 143 şüpheli yakalandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde bu sabah saatlerinde 103 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Aranan şahıslar şafak operasyonuyla yakalandı

İzmir’de aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı şafak operasyonunda 143 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde bu sabah saatlerinde 103 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. 264 personelle belirlenen 103 adrese yönelik baskınlar gerçekleştirilirken, firari durumdaki 143 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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