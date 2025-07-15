"Arapça Tabela" tartışmasına Uzungöl'den yanıt

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda Uzungöl'deki bazı işletmelerin önündeki Arapça yazılar görüntülenerek, "Trabzon'un korkunçluk seviyesi" ifadeleriyle paylaşıldı. Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntülerle ilgili Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen açıklama yaparak, tepki gösterdi.

Söz konusu yazıların bilgilendirme amacıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere çok dilli hazırlandığını, ancak paylaşımda yalnızca Arapça bölümlerin öne çıkarılarak kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirten Özen, "Son günlerde sosyal medyada ‘Gezenti Mühendis' adlı bir kullanıcı tarafından Uzungöl ile ilgili kasıtlı ve yanıltıcı bir paylaşım yapılmıştır. Söz konusu paylaşımda, çeşitli işletmelerin önünde yer alan ve bilgilendirme amacıyla hazırlanmış Türkçe, İngilizce ve Arapça yazılar yalnızca Arapça bölümler seçilerek görüntülenmiş bu durum ‘Trabzon'un korkunçluk seviyesi' gibi maksatlı ve ayrıştırıcı bir yorumla sosyal medya hesaplarından sunulmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Uzungöl Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Coğrafi ve iklimsel yapısı gereği yılın büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava hâkimdir. Bu nedenle sıcak iklim bölgelerinden özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin tercih ettiği doğal bir tatil noktasıdır. Bu durum, bölgenin doğası, iklimi ve geleneksel yapısıyla ilgilidir; herhangi bir etnik ya da siyasi tercihin sonucu değildir" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır