Arapsaçına dönen vaka! Elim olay 'gıda zehirlenmesi' mi 'ilaçlama' mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..."

Böcek ailesinden 2'si çocuk 3 kişi gezmek için geldikleri İstanbul'da korkunç bir olayın özneleri oldu... Fatih'te bir otelde konaklayan aile rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan elim olayla ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.

OTELDE DENETİM YAPILDI

Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken, çalışmalar akşam saatlerinde sona erdi. Oteldeki müşteriler ise tahliye edildi.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan, Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı.Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti.

İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

OLAY CİNAYETE DÖNDÜ

A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında devam eden soruşturmaya ilişkin çarpıcı bilgiler verdi:

"Zehirlenme şüphesiyle tüm Türkiye duydu, şimdi bir cinayet şüphesiyle süreç devam ediyor. Dosyaya artık Gayrettepe Cinayet Büro bakıyor. İlk gelen ön otopsi raporunda çocuklar da zehirlenmeye yönelik bir bulguya ulaşılamamıştı. Bundan sonra da cinayet büro devreye girdi."

