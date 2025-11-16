HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay 'gıda zehirlenmesi' mi 'ilaçlama' mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..."

Türkiye geçen gün Fatih'te yaşanan 'gıda zehirlenmesi' olayıyla sarsıldı. Gündemden düşmeyen olayda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan elim olayla ilgili ibre artık otel ve ilaçlama şirketine çevrildi. Olayla ilgili cinayet büronun devrede olduğu da bilinirken, 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bahse konu otel sabah saatlerinde mühürlendi ve müşteriler otelden tahliye edildi. Arapsaçına dönen olayda yeni detaylar haberimizde!

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay 'gıda zehirlenmesi' mi 'ilaçlama' mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..."

Böcek ailesinden 2'si çocuk 3 kişi gezmek için geldikleri İstanbul'da korkunç bir olayın özneleri oldu... Fatih'te bir otelde konaklayan aile rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek dün sabah hayatını kaybetti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan elim olayla ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 1

OTELDE DENETİM YAPILDI

Polis ekipleri sabah erken saatlerde otele gelerek incelemelerde bulundu. Otelde ilaçlama yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 2

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi. İlaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor. Alınan numuneler, analiz edilecek. Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından 1 otel çalışanı ve 2 ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi.

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 3

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Polisin oteldeki incelemeleri gün boyunca sürdü. Ekipler, otelde detaylı incelemeler yaparken, çalışmalar akşam saatlerinde sona erdi. Oteldeki müşteriler ise tahliye edildi.

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 4

OTEL MÜHÜRLENDİ

Diğer yandan, Böcek ailesinin kaldığı ve yeni 2 zehirlenme vakasının yaşandığı otelde polis ekipleri inceleme başlattı.Dün sabah saatlerinde başlayan inceleme çalışmaları, geç saatlere kadar devam etti.

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 5

İnceleme çalışmalarının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri oteli mühürledi.

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 6

OLAY CİNAYETE DÖNDÜ

A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında devam eden soruşturmaya ilişkin çarpıcı bilgiler verdi:

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 7

"Zehirlenme şüphesiyle tüm Türkiye duydu, şimdi bir cinayet şüphesiyle süreç devam ediyor. Dosyaya artık Gayrettepe Cinayet Büro bakıyor. İlk gelen ön otopsi raporunda çocuklar da zehirlenmeye yönelik bir bulguya ulaşılamamıştı. Bundan sonra da cinayet büro devreye girdi."

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 8

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 9

Arapsaçına dönen vaka! Elim olay gıda zehirlenmesi mi ilaçlama mı? Otel mühürlendi: "Artık cinayet büro bakıyor..." 10

Kaynak: DHAKaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple’da bir dönem sona mı eriyor?Apple’da bir dönem sona mı eriyor?
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi olduSosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.