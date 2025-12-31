Fethiye’de yılbaşı öncesi yabancı uyruklulara yönelik denetimler sürüyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, yılbaşı öncesinde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetimler artırıldı.

İl Göç İdaresi ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Büro ekipleri, Beşkaza Meydanı’nda yabancı uyruklu kişilere yönelik kontrollerini sürdürüyor. Özellikle yılbaşı döneminde artabilecek yasa dışı faaliyetlere karşı gerçekleştirilen denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve yasal kalış durumları kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.