Babacan'dan tartışma çıkaracak sözler! Özgür Özel'e sert yüklendi: "Kavga çıkar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6 partiyi dahil ettiği ittifak çağrısı gündemdeki yerini korurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'ye kapıyı sert kapattı.

BABACAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: "RÖVANŞİZMLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in Youtube kanalına konuk olan Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenirken “Ayrılan kendi belediye başkanlarıyla ilgili öyle ifadeler var ki tam rövanşizm duygusu. ‘Günü gelecek, biz iktidarı ele geçireceğiz ve size hesap soracağız arkadaş’ duygusu. Bu duygular arada ortaya çıkıyor. Rövanşizmle ülke yönetilmez" diye konuştu.

CHP'YE KAPIYI KAPATTI

Babacan, "Durum böyleyken bizim bundan sonra CHP ile yollarımızın kesişmesi de mümkün olmaz" ifadelerini kullanarak CHP'ye ittifak kapısını kapattı.

"KAVGA ÇIKAR"

Babacan'ın ayrıca "CHP’nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar” çıkışı dikkat çekti.