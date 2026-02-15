HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Babacan'dan tartışma çıkaracak sözler! Özgür Özel'e sert yüklendi: "Kavga çıkar"

Son günlerde yeni siyasi ittifaklar konuşulurken DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan gündem olacak bir çıkış geldi. Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Babacan'ın "Kavga çıkar" sözlerinden sonra gözler CHP'nin yanıtına çevrildi.

Babacan'dan tartışma çıkaracak sözler! Özgür Özel'e sert yüklendi: "Kavga çıkar"
Mehmet Hazar Gönüllü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6 partiyi dahil ettiği ittifak çağrısı gündemdeki yerini korurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'ye kapıyı sert kapattı.

BABACAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E: "RÖVANŞİZMLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"

Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in Youtube kanalına konuk olan Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenirken “Ayrılan kendi belediye başkanlarıyla ilgili öyle ifadeler var ki tam rövanşizm duygusu. ‘Günü gelecek, biz iktidarı ele geçireceğiz ve size hesap soracağız arkadaş’ duygusu. Bu duygular arada ortaya çıkıyor. Rövanşizmle ülke yönetilmez" diye konuştu.

Babacan dan tartışma çıkaracak sözler! Özgür Özel e sert yüklendi: "Kavga çıkar" 1

CHP'YE KAPIYI KAPATTI

Babacan, "Durum böyleyken bizim bundan sonra CHP ile yollarımızın kesişmesi de mümkün olmaz" ifadelerini kullanarak CHP'ye ittifak kapısını kapattı.

Babacan dan tartışma çıkaracak sözler! Özgür Özel e sert yüklendi: "Kavga çıkar" 2

"KAVGA ÇIKAR"

Babacan'ın ayrıca "CHP’nin geçmişini konuşsak o masada kavga çıkar” çıkışı dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6'lı masa sil baştan 6'lı masa sil baştan
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da kayıp şahıs 8 gündür aranıyorElazığ’da kayıp şahıs 8 gündür aranıyor
Düzce'de iki motosiklet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıDüzce'de iki motosiklet çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Özgür Özel CHP DEVA Partisi
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.