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Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar...

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde tur teknesinde müşteriler arasında çıkan kavgada kavgayı ayırmak isteyen genç denizci Arda Deniz Onat darp edilerek öldürüldü, üç kişi yaralandı. Arda Deniz Onat’ın ölümünden sonra botla kaçmaya çalışan üç şüpheliyi, ölen kişinin yakınları botlarla ve küreklerle durdurmaya çalıştı. İşte o anlar...

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Kocabahçe Mevkii'nde üç yabancı uyruklu kadın tekne kiraladı. Yabancı uyruklu kadınlar tekneye erkek arkadaşlarını da çağırdı.

Tekneye gelen erkek şahıslar teknede gece konaklamak isteyince tekne sahipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonrasında yaşanan kavgada başına darbe alarak ağır şekilde yaralanan Arda Deniz Onat hastanede hayatını kaybetti.

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar... 1

DENİZDE KÜREKLE VURDULAR!

Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın Onat'ın yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Onat'ın yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar... 2

"3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri yakalayıp sağlık kontrolleri için Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gözaltı işlemleri tamamlanan üç kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arda teknede döverek öldürülmüştü! Saldırganlara kürekli müdahale ettiler, işte o anlar... 3

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
pırlanta gibi çocuğu öldürenler nereli söyleyin bilelim
@mehmet_1930_pcjez nereli olduklarını ne önemi var,
@mehmet_1930_pcjez YA SURİYELİ YA DA AFGAN
ONLAR O ÇOCUĞU ÖLDÜRÜRKEN YETER DEDİNİZMİ PEKİ
hayvanları barınaklara terkedin
mahallelinin eline sağlık keşke denizden hiç cikarmasalardi.
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