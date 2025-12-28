HABER

Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yollarında ulaşım normale döndü

Kar ve yoğun tipi nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün, kar ve yoğun tipi yüzünden ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısına geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Karla mücadele ve tuzlamanın ardından söz konusu yollar, başta tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

İlgililer, yollarda kar ve tipinin buzlanmaya neden olması dolayısıyla sürücüleri uyardı.

Ardahan
