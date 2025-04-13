Ardahan’da kar yağışı etkili oldu

Ardahan’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
13.04.2025 10:30
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Ardahan'da kar yağışıyla caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Baharın gelmesine rağmen kar yağışının etkili olduğunu söyleyen vatandaşlar, Ardahanlı olarak bu duruma alışık olduğunu söylediler.
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