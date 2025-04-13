Ardahan’da kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da kar yağışıyla caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Baharın gelmesine rağmen kar yağışının etkili olduğunu söyleyen vatandaşlar, Ardahanlı olarak bu duruma alışık olduğunu söylediler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır