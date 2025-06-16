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Ardahan'da korkunç olay: 22 yaşındaki engelli genç ayı saldırısının kurbanı oldu!

Korkunç olay Ardahan'da yaşandı. 22 yaşındaki Eray P. hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Hayvanları otlatırken ayı saldırısına uğrayan genç feci şekilde can verdi. Kendisinden haber alamayan yakınları Eray P.'yi o halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ardahan'da korkunç olay: 22 yaşındaki engelli genç ayı saldırısının kurbanı oldu!

Ardahan'da hayvan otlatırken ayının saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ardıçdere köyünün Kırlar mevkisinde hayvan otlamak için arazide bulunan Eray P'den (22) haber alamayan yakınları meraya gitti.

Hanak

Eray P'nin ayının saldırısına uğradığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eray P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi için işlemler ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan ayı
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