Kırmızı bültenle aranan Murat Gülibrahimoğlu yakalandı! "İmamoğlu'nun kasası" olduğu öne sürülüyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında aranan 8 firariden biri olan, iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen ve "Ekrem İmamoğlu'nun para kasası" olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim'de Yunanistan'da yakalandı. Öte yandan sanıklardan Ali Nuhoğlu, mahkemede 2 villanın alım sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE İADESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sabah'ın aktardığına göre; Gülibrahimoğlu'nun yakalanmasının ardından Türkiye'ye iadesi için hukuki süreç başlatıldı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına yazı yazılarak iade talebinde bulunulmasına karar verdi. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Avrupa Suçluların İadesine Dair Sözleşme'nin 16/4'üncü maddesi kapsamında, Gülibrahimoğlu'nun 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesi istendi. İade evrakının tercümesinin tamamlanmasının ardından belgelerin diplomatik kanallar ve Interpol aracılığıyla Yunanistan makamlarına iletilmesi öngörüldü.



Murat Gülibrahimoğlu

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ALİ NUHOĞLU MAHKEMEDE PARA TRAFİĞİNİ VE VİLLA DEVRİNİ ANLATTI

Öte yandan sanıklardan Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu adına para trafiğini yönettiğini öne sürdü; bu süreçte toplam 4 milyon 700 bin dolar rüşvet verdiğini mahkeme huzurunda beyan etti.

Nuhoğlu, Güllüce Tarım bünyesinde bulunan ve daha sonra İmamoğlu İnşaat’a devredilen 2 villanın alım sürecine ilişkin de dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Villaları, İmamoğlu’nun bilgisi ve talebi doğrultusunda, İSKİ’den kendisine yapılan ödemelerin ardından satın aldığını anlatan Nuhoğlu; devir gerçekleşene kadar villalara ilişkin sürecin İmamoğlu İnşaat yetkilileri tarafından yürütüldüğünü, Tuncay Yılmaz’ın talebi üzerine de 2024 yılında villaları İmamoğlu İnşaat’a devrettiğini söyledi.

Nuhoğlu, söz konusu alım ve devir işlemini “idare ile arasını iyi tutmak” amacıyla yaptığını, taraflar arasındaki sözleşmeye eklenen 84 milyon TL’lik ek sözleşmenin ise gerçeği yansıtmadığını beyan etti.

480 MİLYON TL’LİK VİLLALAR İÇİN “HAK EDİŞLERİMİ ALABİLMEK İÇİN VERDİM” BEYANI

Duruşmada, İSKİ’den yapılan ödemelerle alındığı belirtilen ve değeri 480 milyon TL olarak ifade edilen villaların İmamoğlu İnşaat’a devri de gündeme geldi.

Mahkeme başkanının konuya ilişkin soruları üzerine Ali Nuhoğlu, villaları hak edişlerini alabilmek amacıyla devrettiğini mahkeme huzurunda beyan etti.