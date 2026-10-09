Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş'ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde motosikletli bir şüpheli ile Yunus polisleri arasında yaşanan kovalamaca görüntülendi.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in paylaştığı görüntülerde, polisleri fark edince kaçmaya başlayan sürücünün, ters yönde ilerleyerek ekiplerden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer alıyor.
Motosikletlinin kaçışı, polisin müdahalesiyle son buldu. Polis, sürücüyü tek hamlede motosikletin üzerinden yere indirerek etkisiz hale getirdi.
Kovalamaca ve sürücünün yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
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