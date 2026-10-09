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Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş'ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu

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Mehmet Hazar Gönüllü

Beşiktaş’ta Yunus polislerini fark edince kaçmaya başlayan motosikletli, ters yönde ilerleyerek uzaklaşmaya çalıştı. Kovalamaca kısa sürdü; polis, sürücüyü tek hamlede motosikletten indirerek etkisiz hale getirdi. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde motosikletli bir şüpheli ile Yunus polisleri arasında yaşanan kovalamaca görüntülendi.

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 1

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in paylaştığı görüntülerde, polisleri fark edince kaçmaya başlayan sürücünün, ters yönde ilerleyerek ekiplerden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 2

KAÇIŞI KISA SÜRDÜ

Motosikletlinin kaçışı, polisin müdahalesiyle son buldu. Polis, sürücüyü tek hamlede motosikletin üzerinden yere indirerek etkisiz hale getirdi.

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 3

Kovalamaca ve sürücünün yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 4

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 5

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 6

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 7

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 8

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 9

Ters şeritte nefes kesen kovalamaca kamerada! Beşiktaş ta kaçan motosikletliyi polis tek hamlede durdurdu 10

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polis motosiklet beşiktaş motosiklet sürücüsü
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