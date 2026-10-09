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Bakan Göktaş'tan, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, "Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. Bakan Göktaş iftiraların peşini bırakmayacağını da vurguladı.

Bakan Göktaş'tan, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu
Melih Kadir Yılmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hakkındaki fon iddialarının ardından harekete geçti. Yaptığı açıklamalarla iddiaları yalanlayan Bakan Göktaş, Yeni Partili Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum.

Bakan Göktaş tan, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu 1

"İDDİALARINI İSPATLAYAMIYORLARSA İSTİFA ETMELERİ GEREKTİĞİNİ AÇIKÇA SÖYLEDİM"

Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler.

Bakan Göktaş tan, Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu 2

"ŞAHSIMIN SUÇLU OLDUĞU ALGISINI OLUŞTURAN BASIN KURULUŞLARINA KARŞI DA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım.

Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek"

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Mahinur Özdemir Göktaş
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