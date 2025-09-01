Son dakika | İBB soruşturmasında iki isme kırmızı bülten! Şirketine kayyum atanmış, malvarlığına el konmuştu: Firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında harekete geçildi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yaşanan gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada zanlılar arasında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Yöneltilen suçlamalar ise "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak."

SON DAKİKA | İBB SORUŞTURMASINDA KIRMIZI BÜLTEN

Son olarak soruşturma kapsamında önemli bir kırmızı bülten kararı geldi.

Firari iş insanı Emrah Bağdatlı'nın ardından Murat Gülibrahimoğlu hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞTU

AA'nın aktardığına göre; soruşturma kapsamında Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Murat Gülibrahimoğlu

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etmiş, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

BAĞDATLI OPERASYONDAN İKİ HAFTA ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlenmişti.

SAYI 330'A YÜKSELDİ

Emrah Bağdatlı

Soruşturma kapsamında iki kişi hakkında kırmızı bülten bulurken, 'şüpheli' sıfatı ile hakkında işlem yapılan kişi sayısı ise 330'a yükseldi. 10 kişinin aranmasının ise devam ettiği belirtildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır