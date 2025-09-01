HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklamalar! "Biz dosyamıza güveniyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türkiye'nin takip ettiği İBB soruşturmalarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Tanık beyanıyla tutuklananlar olduğu iddiasına yanıt veren Gürlek "Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim" dedi. Öte yandan CHP'nin gündeme getirdiği ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yeşil ışık yaktığı 'davaların canlı yayınlanması' önerisine Gürlek'in yanıtı dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmeler sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmaların TRT'de canlı yayınlanmasını gündeme getirmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu öneriye yeşil ışık yakmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten geldi.

"BİZDE SADECE TANIK BEYANIYLA TUTUKLU KİMSE YOK"

Yeni adli yıl dolayısıyla adliye muhabirleriyle bir araya gelen Başsavcı Akın Gürlek gazetecilerin İBB soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı. Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre Gürlek İBB soruşturmaları hakkında şöyle konuştu:

“100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası bu. İBB yolsuzluk dosyasında iddianame yazılmaya başladı. 6 ay oldu ilk operasyon yapılalı aslında çok kısa bir süre iddianame için, kimse adli tatil bile yapmadı. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz.”

'CANLI YAYIN' ÖNERİSİNE DİKKAT ÇEKEN YANIT

CHP'nin davaların canlı yayınlanması talebine değinen Gürlek “Kanunda öyle bir madde yok, düzenleme olursa ancak olabilir. Biz dosyamıza güveniyoruz. Canlı da olsa basına kapalı da olsa gerekli deliller dosyamızda var" ifadelerini kullandı.

"İTİRAFÇI OLMAK İSTEYENLERE KENDİLERİ BASKI YAPIYOR 'KONUŞMAYACAKSIN' DİYE"

Öte yandan etkin pişmanlıkta bulunanlara baskı yapıldığı iddiasına Akın Gürlek şöyle yanıt verdi:
“Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz. Kimseye baskı yapıldığı yok. Kendileri etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor. Avukatlar her gün adliyeye geliyor, etkin pişmanlıkta bulunmak istiyor müvekkilim diye. Hatta itirafçı olmak isteyenlere kendileri baskı yapıyor, 'konuşmayacaksın' diye. Öyle yapan avukatlar vardı. Onları tutukladık. Örneğin Ertan Yıldız itirafçı olduğunda ailesine tehditler gitti, ailesine koruma vermek zorunda kaldık. 37 avukat gitti görüştü.”

İBB operasyonunun önceden sızdırıldığı iddiasına yanıt veren Gürlek, “Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki, bir günde 8 malını devretti, mallarını kaçırmaya çalıştı. Harekete geçtik, mal varlıklarına tedbir koyduk. Oradan da anladılar" dedi.

SÜREÇ DOSYAYI ETKİLER Mİ?

"Süreç İBB Kent Uzlaşısı dosyası dosyayı etkiler mi?" sorusuna ise Gürlek, “İddianame yazım aşamasında, o süreç başka tabii ki biz de artık çözüme ulaşsın isteriz ancak hukuken yapılacaklar belli. Kanun neyse o aslında" yanıtını verdi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
