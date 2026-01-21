HABER

5 ay önce kaybolmuştu! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı

Son dakika! İstanbul Boğazı'nda dün bulunan cesedin yaklaşık olarak 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

5 ay önce kaybolmuştu! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

5 ay önce kaybolmuştu! İstanbul Boğazı nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a ait çıktı 1

RUS YÜZÜCÜ KARAYA ÇIKAMAMIŞTI

Yarışa katılanlar arasında bulunan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

5 ay önce kaybolmuştu! İstanbul Boğazı nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a ait çıktı 2

BOĞAZDA CESET BULUNMUŞTU

Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamazken, Svechnikov'a ait olduğu öne sürülen ceset dün İstanbul Boğazı'nda bulundu.

5 ay önce kaybolmuştu! İstanbul Boğazı nda bulunan ceset Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a ait çıktı 3

BULUNAN CESET RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI

Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Dün İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

MAYO DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan dün İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin üzerinde mayo olduğu belirlenmişti. Bu durum ise cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu düşüncesini güçlendirmişti.

