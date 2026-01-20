HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a mı ait? 24 Ağustos'taki yarışta kaybolmuştu

İstanbul Boğazı’nda bu sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Söz konusu cesedin, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde mayo olduğu belirlendi. Rus yüzücü Svechnikov 24 Ağustos'ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmış ve yarış sırasında boğazın sularında kayıplara karışmıştı.

İstanbul Boğazı'nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a mı ait? 24 Ağustos'taki yarışta kaybolmuştu

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

YARIŞ SIRASINDA DENİZDE KAYBOLDU

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyordu.

İstanbul Boğazı nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a mı ait? 24 Ağustos taki yarışta kaybolmuştu 1

O CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?

Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Svechnikov'a ait olduğu öne sürülen ceset bugün İstanbul Boğazında bulundu. Cesetle ilgili incelemeler sürüyor.

İstanbul Boğazı nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a mı ait? 24 Ağustos taki yarışta kaybolmuştu 2

'MAYO' DETAYI

Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde mayo olduğu belirlendi.

İstanbul Boğazı nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a mı ait? 24 Ağustos taki yarışta kaybolmuştu 3

RUS YÜZÜCÜYÜ GÖREN TÜRK KONUŞMUŞTU

24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'ndaki yarışa katılanlardan olan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.

Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.

Kandilli İskelesi'nde gazetecilere konuşan Şamiloğlu, yarışa binlerce kişinin üç farklı renkte boneyle katıldığını söyledi.

Şamiloğlu, yarışa katılan ilk grubun kırmızı boneli olduğunu, Svechnikov'un ise yeşil boneli olan ikinci grupta yer aldığını düşündüğünü belirterek, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." diye konuştu.

İstanbul Boğazı nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov a mı ait? 24 Ağustos taki yarışta kaybolmuştu 4

"Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Bir Rus olimpiyat yüzücüsü bir rekortmen, 'Akıntıya kapılmıştır.' diye bir ifadede bulunulmuş. O gün Boğaz'da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz'daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz'de olduğu gibi burada söz konusu değil. Yönünü şaşırmış bir yüzücü olduğunu düşündüm çünkü her yıl öyle yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyorlar. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu."

Şamiloğlu, sporculara takılan çiplerin yetersiz olduğunu, bunların yalnızca yüzücülerin suya giriş anı ile karaya çıktığı anı hesapladığını belirterek, daha gelişmiş çipler kullanılması gerektiğini söyledi.

Önceki yıllardaki yarışlarda da yönünü şaşıran yüzücüler gördüğünü ve uyardığını kaydeden Şamiloğlu, kendisini duymayan bir kişiyi dokunarak dahi uyardığını aktararak, "Ama bu kişi uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi.

Şamiloğlu, kuvvetli bir yüzücü gibi görünen Svechnikov'un kaybolacağını hiç tahmin etmediğini anlatarak, "Dün basında resmini görünce 'A bu denizde kafasını kaldırıp bana doğru bakan kişi' diye çehresinden tanıdım. Tanıyınca da 112'yi aradım. 112 de Sahil Güvenliğe yönlendirmiş. Sahil Güvenlik gelip beni Kuzguncuk İskelesi'nden aldı, olay mahalline gittik. Yer ve koordinat tespiti yaptık. Gerekli bilgileri onlara resmi raporla verdim." şeklinde konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: "Destekliyoruz"Bakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: "Destekliyoruz"
19 ay sonra gelen acı haber! Ağır yaralanan polis şehit oldu19 ay sonra gelen acı haber! Ağır yaralanan polis şehit oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yüzücü İstanbul Boğazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.