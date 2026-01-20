HABER

ABD Başkanı Trump: "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önemli bir görüşme yapacağım"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusundaki gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önemli bir görüşme yapmam lazım. Erdoğan'ı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Suriye konusunda iyi iş çıkardım. Şara güçlü bir lider. Teröristleri hapiste tutmak için uğraştı" dedi.

Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağını belirtti. Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı överken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da önemli bir telefon görüşmesi yapması gerektiğini belirtti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

ABD'nin, PKK/YPG'nin artık anti-DEAŞ misyonunun sona erdiğinin açıklanamasının ardından kameralar karşısına geçen Trump, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM! ONUNLA ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili "Onu çok seviyorum" ifadesini kullanan Trump, "Erdoğan'la önemli bir telefon görüşmesi yapacağım" dedi.

"ŞARA GÜÇLÜ VE ÇETİN BİRİSİ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed es-Şara'dan övgüyle bahseden Trump, Suriye konusunda iyi iş çıkardım. Şara, teröristleri hapiste tutmak için uğraştı. O güçlü ve çetin biri" dedi.

"KÜRTLERE MUAZZAM MİKTARLARDA PARA ÖDENDİ"

SDG'nin misyonunu tamamladığı yönündeki ABD açıklamasının gündemedeki yeri tazeliğini korurken, Trump bu konuda da önemli mesajlar verdi.

Basın toplantısında “Kürtler Amerika’nın en sadık dostları. Onları korumayacak mısınız. Kürtler sizin için 'bizi terk etmeyecek başkan' olarak görüyor" sorusu üzerine Trump şu yanıtı verdi;

"Kürtlere muazzam miktarlarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizden ziyade kendileri için yapıyorlardı" ifadesini kullandı.

"İRAN'DA 800'DEN FAZLA İNSANI ASACAKLARDI. ONLAR İÇİN KÖTÜ OLACAĞINI SÖYLEDİK"

İran'da yaşanan proptestolar sonrası gündeme gelen 800 kişinin idamıyla ilgili kararı değerlendiren ABD Başkanı, "İran'da 800'den fazla insanı asacaklardı. Onlar için kötü olacağını söyledik, vazgeçtiler. İran'la ilerleyen süreç nasıl olacak bilmiyorum, askeri seçenek olacak mı bakacağız.

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

