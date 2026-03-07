HABER

Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı: “Ne kadar salakça bir soru bu”

Beyaz Saray’daki basın toplantısında Donald Trump ile Peter Doocy arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Rusya’nın İran’a yardım ettiği iddiası sorulunca Trump dikkat çeken bir tepki gösterdi ve “Ne kadar salakça bir soru bu” diyerek muhabirin sözünü kesti. İşte tüm dünyada gündem olan o anlar…

Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı: “Ne kadar salakça bir soru bu”

ABD’de kameralar önünde yaşanan gergin anlarda Donald Trump, Rusya’nın İran’a destek verdiği iddiasını gündeme getiren soruya sinirlenerek Fox News muhabiri Peter Doocy’yi çok sert sözlerle azarladı.

Beyaz Saray'da kolej sporları ile ilgili yapılan bir yuvarlak masa toplantısına katılan ABD Başkanı Donald Trump, etkinlik sonrasında yapılan basın toplantısında bir gazeteciyi kameralar önünde azarladı.

Etkinlik sonrasında kendisine soru yönelten Fox News'ün muhabiri Peter Doocy'nin Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair sorusunu yarıda kesti.

Doocy'nin, "Söz verdiğiniz için teşekkürler Başkan Trump. Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar..." dediği sırada devreye giren Trump sözünü kesti ve espri yaptı.

Trump, "Burada kolej sporlarını nasıl değiştireceğimizi konuştuğumuz duruma göre çok daha basit problem bu" dedikten sonra verdi veriştirdi...

ABD Başkanı konuşmasının devamında ise, "Fakat dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum. Bana her zaman çok iyi davrandın. Fakat bu ne kadar aptalca bir soru. Biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz" dedi.

"SANA BİR ŞANS DAHA VERİYORUM"

Daha sonra Trump, Doocy'i işaret ederek, "Peter sana bir şans daha veriyorum çünkü az önce sorduğun kötü bir soruydu" dedi. Doocy ise kolej sporları haricinde bir soru sorabileceğini söyleyince Trump "hayır" dedi.

Bunun üzerine Doocy, "Dünyada bu kadar çok şey olduğu için mi şu an spor üzerine bir etkinlik yapıyorsunuz" dedi. Trump ise kısaca İran'daki savaştan bahsederken Doocy'nin Rusya ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Trump, "İran'da işler iyi gidiyor. Eğer bana '0'dan 10'a kaç puan verirdiniz' diye sorsaydı ona 12 ya da 15 yanıtını verirdim" ifadesini kullandı. Trump, bir hafta önce başlayan savaşın ardından İran'da yaşananlarla olanlarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

