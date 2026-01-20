Şam ve YPG arasında anlaşma! 4 gün süre verildi: Şehir merkezlerine girilmeyecek

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığını bildirirken, SDG’ye detaylı bir plan hazırlanması için 4 günlük bir süre verildiğini açıkladı.
SAAT VERİLDİ
Anlaşma saat 20.00'de yürürlüğe girecek. İşte anlaşmanın maddeleri:
- Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek.
- Suriye ordusu, Kürt köylerine girmeyecek ve bunun karşılığında yerel güvenlik birimleri dışında herhangi bir silahlı gücün bulunmayacağı teyit edilecek.
- Mutabakata varılması durumunda örgüte bağlı tüm askeri ve güvenlik güçleri Suriye hükümetinin yapısı içine dahil edilmesi bekleniyor.
20 Ocak 2026
