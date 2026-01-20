HABER

Şam ve YPG arasında anlaşma! 4 gün süre verildi: Şehir merkezlerine girilmeyecek

Suriye'de son günlerde terör örgütü YPG ve Şam yönetimi arasında çatışmalar yaşanıyordu. Yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. YPG'ye Haseke ile ilgili detaylı bir plan hazırlaması için 4 gün süre verilirken, anlaşmaya varılması halinde Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek.

Recep Demircan

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığını bildirirken, SDG’ye detaylı bir plan hazırlanması için 4 günlük bir süre verildiğini açıkladı.

SAAT VERİLDİ

Anlaşma saat 20.00'de yürürlüğe girecek. İşte anlaşmanın maddeleri:

  • Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek.

  • Suriye ordusu, Kürt köylerine girmeyecek ve bunun karşılığında yerel güvenlik birimleri dışında herhangi bir silahlı gücün bulunmayacağı teyit edilecek.
  • Mutabakata varılması durumunda örgüte bağlı tüm askeri ve güvenlik güçleri Suriye hükümetinin yapısı içine dahil edilmesi bekleniyor.
20 Ocak 2026
