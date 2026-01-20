Şam ve YPG arasında anlaşma! 4 gün süre verildi: Şehir merkezlerine girilmeyecek

Suriye Devlet Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG ile Haseke vilayetine ilişkin başlıklarda anlaşmaya varıldığını bildirirken, SDG’ye detaylı bir plan hazırlanması için 4 günlük bir süre verildiğini açıkladı.

SAAT VERİLDİ

Anlaşma saat 20.00'de yürürlüğe girecek. İşte anlaşmanın maddeleri:

Suriye güçleri, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek.

Suriye ordusu, Kürt köylerine girmeyecek ve bunun karşılığında yerel güvenlik birimleri dışında herhangi bir silahlı gücün bulunmayacağı teyit edilecek.

Mutabakata varılması durumunda örgüte bağlı tüm askeri ve güvenlik güçleri Suriye hükümetinin yapısı içine dahil edilmesi bekleniyor.