15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı! Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.
Baykal, 2022'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Erkan Karaaslan' liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum