15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı! Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti. Baykal, 2022'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Erkan Karaaslan' liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Recep Demircan

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

KARDEŞİ DE İNTİHAR ETMİŞTİ

Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son vermişti.

2022'DE TUTUKLANMIŞTI

Baykal, 2022'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Erkan Karaaslan' liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.

20 Ocak 2026
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
