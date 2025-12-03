HABER

Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi! Tansiyon yükseldi: "Senin zikzakların çok"

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında İmralı tartışması nedeniyle tansiyon yükseldi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında komisyon üyelerinin İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan görüşmesini eleştiren Şen'e Cem Küçük yanıt verdi. Bunun üzerine Şen "Senin zikzakların çok" derken, ikili arasında gerilim tırmandı.

Ersan Şen ile Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi! Tansiyon yükseldi: "Senin zikzakların çok"
Devrim Karadağ

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında 'İmralı' gerilimi yaşandı. TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında tansiyon yükseldi.

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında komisyon üyelerinin İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan görüşmesini eleştiren Prof. Dr. Ersan Şen, "Artık halk sokakta konuşmaya başladı. Halk İmralı'ya gidilmesini doğru bulmadı kardeşim. TBMM'de konuşulmasını değil, oraya gidilmesini doğru bulmadı. Bir şeyin çizgisini net olarak ayırmamız lazım. Türkiye devleti kiminle muhatap olacak?" dedi.

Bunun üzerine gazeteci Cem Küçük yanıt verdi ve ikili arasında tansiyon yükseldi.

ERSAN ŞEN: "TÜRK MİLLETİNİN MUHATABI ÖCALAN DEĞİLDİR"

Cem Küçük: “Devletin şu an muhatabı Öcalan’dır.”

Ersan Şen: "Bizim muhatabımız değil"

Cem Küçük: "Ne demek değil! Şu an kimin muhatabı hocam?"

Ersan Şen: "Terör örgütünün başı bizim muhatabımız olamaz. Bu senin fikrin. Türk milletinin fikri değildir."

Ersan Şen ile Cem Küçük arasında İmralı gerilimi! Tansiyon yükseldi: "Senin zikzakların çok" 1

CEM KÜÇÜK: "DEVLETİN MUHATABI ÖCALAN"

Cem Küçük: "Şu an devlet kimle konuşuyor? Öcalan'la konuşuyor."

ŞEN'DEN KÜÇÜK'E: "SENİN ZİKZAKLARIN ÇOK FAZLA"

Ersan Şen: "Ben yanlış olduğunu söylüyorum, sen doğru olduğunu savunabilirsin. Senin çünkü gidiş gelişlerin çok fazla. Zikzakların çok fazla. Ben seni toparlayıp yola koyamıyorum. Sen dün dündür, bugün bugündür diyorsun. Seninle aramızda ki fark bu. Ben aynı durduğum yerde duruyorum"

Cem Küçük: "Gerçeği çarptırıyorsun ya. Şu anda devletin muhatabı Öcalan'dır. Hocam yanlıştır ama muhatap odur."

Ersan Şen: "44 bin kişinin katili benim muhatabım olamaz. Sen git görüş."

Ersan Şen ile Cem Küçük arasında İmralı gerilimi! Tansiyon yükseldi: "Senin zikzakların çok" 2

Cem Küçük: "Ya hocam sen nerede yaşıyorsun. Ben de yanlış buluyorum ama devletin muhatabı o. Devlet Öcalan'la görüşüyor"

03 Aralık 2025
03 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Ersan Şen: "Ben görmediğime bir şey diyemem"

Cem Küçük: "3 milletvekili nereye gitti ya. Ya Allah aşkına sen ne diyorsun"

