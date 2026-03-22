Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla yağan kar etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla ilçe beyaza büründü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler de köy yollarında çalışma yürüttü.

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Karla birlikte kentteki tepeler beyaza büründü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılarBayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar
Bayram tatili bitiyor, dönüş başladı: Yollarda bayram trafiğiBayram tatili bitiyor, dönüş başladı: Yollarda bayram trafiği

kar yağışı Kars Ardahan
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

