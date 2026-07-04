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Ardahan’da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada

Ardahan’da gece saatlerinde yiyecek arayışıyla Çamlıçatak köyüne inen yaban domuzu sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Köy sokaklarında bir süre dolaşan domuzlar, çevrede yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Ardahan’da yaban domuzu sürüsü köye indi: O anlar kamerada

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürü hâlinde hareket eden yaban domuzlarının evlerin ve sokakların yakınlarında dolaştığı görüldü. Köy içinde bir süre Koray Kirman’a ait evin bahçesinde kalan hayvanlar, burada yiyecek arayışını sürdürdü.

Son dönemlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının, özellikle gece saatlerinde yerleşim yerlerine daha sık inmeye başladığı belirtilirken uzmanlar, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmamaları, onları beslemeye çalışmamaları ve güvenli mesafeyi korumaları gerektiğini vurguluyor.

Gece yaşanan olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan
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