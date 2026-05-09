Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Bahar mevsiminin yaşandığı günlerde yüksek rakımlı geçitte etkisini gösteren kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış sonrası, özellikle ağır tonajlı araç sürücüleri yolda dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Karla mücadele ekipleri ise ulaşımın aksamaması için bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Mayıs ayında yağan kar vatandaşları hayrete düşürürken, beyaza bürünen dağlar ve ormanlık alanlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yetkililer, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



