Bilecik’te kontrolden çıkan tır devrildi

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan tır devrilirken, şans eseri sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli- İznik-Pamukova karayolu Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 67 AEG 954 plakalı tır sürücüsü T.Y. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafında devrilirken, şans eseri sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle tır çekici yardımı ile kazaz yerinden kaldırılırken, karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otomobil ve kamyonetler için Gaziler Mahallesi içerisinden alternatif yol sağlanarak geçiş verildi.



