Iğdır’da çatı katı yangınında anne ve down sendromlu çocuk dumandan etkilendi

Iğdır’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında anne ile down sendromlu çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.Yangın, Bağlar Mahallesi 14.

Iğdır'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında anne ile down sendromlu çocuğu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bağlar Mahallesi 14. Sokak’ta bulunan Akın Apartmanı’nın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi dumanla kapladı. Sabah saatlerinde yoğun dumanı fark eden Saliha Koçer, çocuklarını uyandırarak dışarı çıkmaları için seslendi. Yangın sırasında uykudan uyanan Akın isimli çocuk, özel ihtiyaçlı kardeşi Burç ile diğer kardeşi Can’ı alarak evden çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangından etkilenen anne Saliha Koçer ile down sendromlu çocuğa sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahale yapıldı. Anne ve çocuğu tedbir amaçlı Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

