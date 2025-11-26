HABER

AREA Araştırma paylaştı, AK Parti-CHP arasındaki fark dikkat çekti! Seçim anketinde 3. sırada 'büyük sürpriz' var

AREA Araştırma tarafından yapılan son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar yer aldı. Birinci ve ikinci parti arasındaki fark dikkat çekerken; yüzde 23'lük oranıyla kararsız seçmen kitlesi ise kendine 3. sırada yer buldu. Kararsız seçmenin bu denli yüksek olması gündem olurken; diğer partilerin oy oranları da anket sonucuna yansıdı. Peki AK Parti'nin oy oranı, CHP'nin oy oranı ve diğer partilerin oy oranları nasıl? İşte son seçim anketindeki tüm detaylar...

Devrim Karadağ

Son seçim anketi AREA Araştırma'dan geldi. Kasım 2025 tarihli "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçları kamuoyuyla paylaşırken; birinci ve ikinci sıradaki partiler arasındaki fark dikkat çekti. Ankete göre CHP, yüzde 24,8 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP’yi yüzde 23,6 ile AK Parti takip etti.

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette ise en dikkat çeken sonuç ise 'Kararsızlar' oranı oldu. Anketin en dikkat çeken başlığı ise kararsız seçmen kitlesi oldu.

“Kararsız/Hiçbiri” diyenlerin oranı yüzde 23 seviyesinde ölçüldü. Bu oranın, siyasi tabloyu değiştirebilecek büyüklükte bir seçmen hareketliliğine işaret ettiği olarak yorumlandı.

Araştırmada diğer partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: %6,2

İYİ Parti: %5,5

MHP: %4,7

Zafer Partisi: %3,9

Anahtar Parti: %3,1

Yeniden Refah Partisi: %2,5

TİP: %1,1

Diğer: %1,4

Kararsız: %23

Öte yandan kararsızların dağılımı sonrası tablo şöyle oluştu:

