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Arefe gününden Muğla'da tatilci yoğunluğu başladı

29.03.2025 11:19
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden Muğla’da hareketlilik başladı. Tatil için yola çıkan vatandaşlar, Aydın-Muğla karayolunda yoğun trafik oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının gözlendiği bölgede, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bayram tatilini Muğla’nın eşsiz doğası ve sahillerinde geçirmek isteyenler, erken saatlerden itibaren yollara akın etti.

Arefe gününden Muğla'da tatilci yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da trafik yoğunluğu arttı.

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Tatil için yola çıkan vatandaşlar, özellikle Aydın-Muğla karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

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Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile asayiş ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

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Kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara hız sınırlarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Muğla kent girişlerinde ve ana güzergâhlarda yapılan denetimlerde, sürücülerin ve yolcuların güvenli bir yolculuk yapması için önlemler alındığı bildirildi.

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Ekipler, tatil süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Muğla trafik yogunlugu
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