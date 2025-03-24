Arefe gününe ne kadar kaldı? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan tatili ara tatil ile birleşiyor mu?

Ramazan Bayramı’nın tarihleri ve tatil günleri netleşirken, hem çalışanlar hem de öğrenciler için tatil süresi ve arefe gününün durumu önemli bir planlama unsuru haline geliyor. Bayramın bereketi ve tatilin keyfi şimdiden merakla bekleniyor. Bu yıl Hicri takvime göre Ramazan 29 gün sürecek. Peki, Arefe günü tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2025 Ramazan Bayramı Arefe gününe kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 24 Mart 2025 olduğuna göre, 29 Mart 2025 tarihindeki arefe gününe 5 gün kalmış durumda. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazanıyor.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü, Türkiye’de geleneksel olarak yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşları arefe gününde öğleden sonra kapalı olurken, özel sektör çalışanları ise yarım gün mesai ücreti alıyor. 2025 yılında arefe günü, 29 Mart Cumartesi tarihine denk geliyor.

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Tatil şu şekilde planlanıyor:

29 Mart 2025 Cumartesi: Arefe günü (yarım gün tatil)

30 Mart 2025 Pazar: Bayramın 1. günü

31 Mart 2025 Pazartesi: Bayramın 2. günü

1 Nisan 2025 Salı: Bayramın 3. günü

Bu tatilin 2 günü (31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı) hafta içi iş günlerine denk geliyor. Ancak tatilin hafta sonu ile birleşmesi, çalışanlar için ekstra bir avantaj sağlamıyor.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİL İLE BİRLEŞİYOR MU?

Evet, 2025 yılında Ramazan Bayramı tatili, öğrencileri de sevindirecek bir şekilde ikinci dönem ara tatili ile kesişiyor. İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Bu durumda, öğrenciler için bayram tatili ara tatille birleşerek daha uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.