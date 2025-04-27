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Arı kovanlarının bulunduğu depo, alev alev yandı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu depo alev alev yandı. Yangında kovanlar tamamen yandı, depo kullanılamaz hale geldi.

Arı kovanlarının bulunduğu depo, alev alev yandı

Lalapaşa ilçesine bağlı Taşlımüsellim köyünde Seyfettin Yörük’e ait evinin yanındaki arı kovanlarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Alevlere köylüler hortumlarla su sıkarak müdahale etti. İhbar üzerine köye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ararözde takviye olarak gönderildi. Ekiplerin çalışmasına köylülerde destek verirken, Seyfettin Yörük, deposu ve kovanlarının yanmasını üzüntü içinde izledi. Yangında dumandan etkilenen Nursel Kurt’a sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Nursel Kurt, alevlerin bir anda çıktığını belirterek, “Ne olduğunu anlayamadık. Bir anda alevler sardı” dedi. Yangın, ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yargında kovanlar ve depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne arı
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