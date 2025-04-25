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Arı sokmasını hafife almayın... Ölüme neden oluyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi alerjik reaksiyonlar açığa çıkarıyor"

Havaların ısınmasıyla birlikte arılarla temas riski artarken, uzmanlar arı sokmalarının bazı bireylerde ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta ölüme yol açabileceği konusunda uyarıyor. Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, özellikle arılara karşı alerjisi olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, arı sokmasına bağlı ölüm vakalarının sanılandan daha yaygın olabileceğini ifade etti. Detaylı açıklamalar haberimizde...

Arı sokmasını hafife almayın... Ölüme neden oluyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi alerjik reaksiyonlar açığa çıkarıyor"

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte arılarla temas riski artarken, Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, arı sokmalarına bağlı gelişebilecek alerjik reaksiyonların ölüme yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Nüfusun yaklaşık yüzde 2’sinin arılara alerjik olduğunun tahmin edildiğini belirten Işık, arı sokmasına bağlı ölüm vakalarının ise çoğu zaman doğru şekilde raporlanmadığını vurguladı. Kırsal bölgelerde kalp krizine bağlı sanılan bazı ölümlerin, gerçekte arı alerjisine bağlı gelişen ciddi reaksiyonlar olabileceğine dikkat çekti.

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"ARI SOKMALARI, KAŞINTILI HAFİF BİR KIZARIKLIK VE ŞİŞME İLE ORTAYA ÇIKAR"

Doç.Dr. Işık, "Arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı ülkemizde özellikle yazın acil servislere çok sayıda arı alerjisi vakası müracaat etmektedir. Arı sokması sonrası genelde sokulan yerde kaşıntılı hafif bir kızarıklık ve şişme ortaya çıkar. Ağrı kesici ilaç ve buz uygulamaları ile bu reaksiyonlar geriler. Bal arıları soktuktan sonra genelde venom keseleri deride kalır. Deriye en yakın yerinden 10-15 dakika içinde kese sıkılmadan çıkarılmalıdır. Yaban arıları ise birkaç kez sokabilir. Bazı hastalarda ısırılmadan 12-24 saat sonra 20 santimden büyük geniş şişlik kızarıklıklar oluşur. Bunlar genelde 1 hafta içinde gerileyerek kaybolur. Boyun, dil, dudak gibi bölgeler sokulmadıkça tehlike oluşturmazlar. Bu geniş lokal reaksiyonlar ilerideki şiddetli reaksiyonların habercisi değildir" dedi.

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ARI SOKTUKTAN SONRA, KORKULAN REAKSİYONLAR NEDİR?

Doç.Dr. Işık, "Asıl korkulan reaksiyonlar solunum ve dolaşım sistemini etkileyen nefes darlığı, boğazda tıkanma hissi, çarpıntı, baş dönmesi, karın ağrısı, şuur kaybı ve baygınlık gibi semptom ve şikayetlere yol açan ağır sistemik reaksiyonlardır. Bu tip reaksiyonlar gelişen hastalar mutlaka alerji uzmanına müracaat etmelidir. Küçük çocuklarda ölüm nadiren rastlanıp genelde kalp, akciğer hastalığı olanlarda reaksiyonlar daha şiddetlidir. Bir kişinin alerjik yatkınlığının olması arı alerjisi için büyük risk faktörü değildir. Tanı deri ve kan testi ile konup, tarama amaçlı olarak bu testler kullanılmaz. Tarama amaçlı testlerde arı alerjisi çıkan insanların yüzde 20'sinden azı arı sokmasına bağlı reaksiyon gösterir. Bunun yanında ölüm vakalarının çoğunda öncesinde bir alerji öyküsü yoktur. Arı sokmasına bağlı ciddi reaksiyon geçiren hastaların sonraki sokmada nasıl reaksiyon vereceği ön görülemez. Üst solunum yolları tıkanıklığı ve dolaşım yetersizliği en sık ölüm nedenleridir. Şiddetli reaksiyon geçiren hastalar yanlarında mutlaka kendinden enjeksiyon yapan adrenalin iğneleri bulundurmalıdır. Reaksiyon ne kadar erken başlarsa o kadar şiddetlidir. Adrenalinin erken yapılması en önemli tedavi yaklaşımıdır" dedi.

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"ARI AŞILARI GENELLİKLE AYDA BİR OLARAK 5 YIL SÜRER"

Dr. Işık, arılara yönelik alerji aşılarının ağır reaksiyonlar geçiren hastalarda en önemli tedavi yaklaşımı olduğunu da aktararak, "Aşılar reaksiyonların ortaya çıkmasını yüzde 95 oranlarında engeller veya belirgin olarak şiddetini hafifletir. Şiddetli alerjik reaksiyonlarda hastaların erken ayağa kaldırılması veya yürüyerek hastaneye gitmeye çalışmaları ciddi tansiyon düşmesi ve ritm bozukluğu ile ölümlere yol açabilir. Hastalar ayağa kaldırılmamalı, solunum yolları açık tutularak ambulans beklenmelidir. Arı aşıları alerji uzmanları tarafından raporlandığında tamamı devlet tarafından ödenmektedir. Genelde 6 ila 16 hafta süresince her hafta yapılan aşılarla çok düşük dozlarda arı zehri enjekte edilerek vücut belli bir dozdan sonra zehre karşı tepkisiz hale gelir. Arı aşıları mutlaka tecrübeli alerji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Arı aşıları genellikle ayda bir olarak 5 yıl sürer. Kimlerin aşılanması gerektiğine mutlaka alerji uzmanları karar vermelidir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
arı sokması alerji arı
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