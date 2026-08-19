HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı yeniden açılıyor. Savcılığın feth-i kabir talimatı sonrası bu sabah saatlerinde Denizolgun'un mezarının açılması için ekipler Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda feth-i kabir kararı verilirken, Denizolgun’un mezarının açılarak ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına karar verildi.

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyon sonrası gündeme gelen Denizolgun’un ölümünün aydınlatılması için ekipler bu sabah saatlerinde feth-i kabir işlemi için Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Arif Ahmet Denizolgun un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı 1

GÜN BOYU ZİYARET ETTİLER

Öte yandan feth-i kabir kararının alınmasının ardından dün gün boyu çok sayıda kişinin Denizolgun’un mezarını ziyaret ettiği görülürken, geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Arif Ahmet Denizolgun un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı 2

Arif Ahmet Denizolgun un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence merkezlerine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar varEğlence merkezlerine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar var
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i yaralayan saldırgan yakalandı!Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i yaralayan saldırgan yakalandı!

Anahtar Kelimeler:
mezar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.