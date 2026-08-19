Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda feth-i kabir kararı verilirken, Denizolgun’un mezarının açılarak ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına karar verildi.

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyon sonrası gündeme gelen Denizolgun’un ölümünün aydınlatılması için ekipler bu sabah saatlerinde feth-i kabir işlemi için Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

GÜN BOYU ZİYARET ETTİLER

Öte yandan feth-i kabir kararının alınmasının ardından dün gün boyu çok sayıda kişinin Denizolgun’un mezarını ziyaret ettiği görülürken, geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır