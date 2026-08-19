Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılıyor! Feth-i kabir başladı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda feth-i kabir kararı verilirken, Denizolgun’un mezarının açılarak ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına karar verildi.
Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyon sonrası gündeme gelen Denizolgun’un ölümünün aydınlatılması için ekipler bu sabah saatlerinde feth-i kabir işlemi için Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.
Öte yandan feth-i kabir kararının alınmasının ardından dün gün boyu çok sayıda kişinin Denizolgun’un mezarını ziyaret ettiği görülürken, geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti.
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