HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Arızalanan araca yardım etmek isteyen genç başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Gaziantep’te 21 yaşındaki bir genç, yol kenarında arızalanan araca yardım etmek için otomobilinden indiği esnada, seyir halindeki başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Arızalanan araca yardım etmek isteyen genç başka bir aracın çarpması sonucu öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Furkan Fırat, yol kenarında arızalanan bir araca yardım etmek için otomobilini durdurarak indi. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç, Fırat’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Kazayı fark etmeyen diğer araç sürücüleri ise duramayınca zincirleme kaza oldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fırat’ın cansız bedeni, burada yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arızalanan araca yardım etmek isteyen genç başka bir aracın çarpması sonucu öldü 1

Arızalanan araca yardım etmek isteyen genç başka bir aracın çarpması sonucu öldü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük hamle! Geliyor... (Üç yeni sürüm yolda)Büyük hamle! Geliyor... (Üç yeni sürüm yolda)
Son dakika! Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktıSon dakika! Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaldırıma çıktı

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.