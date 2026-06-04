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Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi

Yalova-Bursa karayolunda devam eden asfalt çalışmaları sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, arızalanan bir otomobille durma noktasına geldi. Bursa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi

Yalova-Bursa karayolunda bir süredir sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Yalova’dan Bursa yönüne seyir halinde olan bir otomobil, Süpürgelik mevkii yakınlarında arızalanarak yolda kaldı.
Karşı yönden araç geçişlerinin devam etmesi ve yolun tek şerit olarak kullanılması sebebiyle de arızalanan aracın arkasında bulunan sürücüler sollama yapamadı. Kısa sürede Bursa istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı.

Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi 1

Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi 2

Arızalanan otomobil, Yalova-Bursa karayolunu kitledi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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