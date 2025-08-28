Arjantin Devlet Başkanı Mieli'ye taşlı saldırı! Zırhlı araca bindirilip götürüldü... Hükümet o grubu sorumlu tutuyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei 7 Eylül'de yapılacak olan yerel seçimler için sahaya indi. Başkent Buenos Aires'e bağlı olan Lomas de Zamora bölgesine halka hitap eden Milei, burada taşlı saldırıya uğradı.
Milei, üstü açık araçtayken, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Koruma ekibi saldırı sonrası Milei'yi araçtan indirdi ve zırhlı bir araca bindirdi. Arjantin Devlet Başkanı güvenli bir bölgeye götürülürken, Milei'nin alandan ayrılmasının ardından bölgede kavga çıktı.
Milei, taşlı saldırıyı yara almadan atlatırken, çevrede bulunan bir kişi hafif yaralandı. Taşlı saldırının ardından ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu.
Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.
Ayrıca Milei taşlı saldırıdan sonra yardımcılarıyla birlikte baş parmağını havaya kaldırarak iyi olduğunu gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.
Arjantin halkı 7 Eylül'de sandık başına gidecek. Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek. Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek. İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.
