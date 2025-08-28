Arjantin Devlet Başkanı Mieli'ye taşlı saldırı! Zırhlı araca bindirilip götürüldü... Hükümet o grubu sorumlu tutuyor

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei 7 Eylül'de yapılacak olan yerel seçimler için sahaya indi. Başkent Buenos Aires'e bağlı olan Lomas de Zamora bölgesine halka hitap eden Milei, burada taşlı saldırıya uğradı.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANINA TAŞLI SALDIRI

Milei, üstü açık araçtayken, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Koruma ekibi saldırı sonrası Milei'yi araçtan indirdi ve zırhlı bir araca bindirdi. Arjantin Devlet Başkanı güvenli bir bölgeye götürülürken, Milei'nin alandan ayrılmasının ardından bölgede kavga çıktı.

MİLEİ SALDIRIDA YARA ALMADI

Milei, taşlı saldırıyı yara almadan atlatırken, çevrede bulunan bir kişi hafif yaralandı. Taşlı saldırının ardından ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ESKİ DEVLET BAŞKANINI SORUMLU TUTTULAR

Öte yandan hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu.

RESMİ HEYETTEN KİMSE YARALANMADI

Olay sırasında Milei’ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.

TAŞLI SALDIRI SONRASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ayrıca Milei taşlı saldırıdan sonra yardımcılarıyla birlikte baş parmağını havaya kaldırarak iyi olduğunu gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

ARJANTİN'DE 7 EYLÜL'DE SEÇİMLER OLACAK

Arjantin halkı 7 Eylül'de sandık başına gidecek. Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak. Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei’nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek. Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek. İktidar, bu seçimleri Milei’nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.