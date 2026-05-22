Arka ekran yok, 8000 mAh pil var: Xiaomi 17 Max tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri...

Xiaomi, 17 serisinin dördüncü modeli olan Xiaomi 17 Max'i resmi olarak tanıttı. "Pro Max" modelindeki ikincil ekrana veda eden ancak 200 MP çözünürlüğünde ana kamera ve normal kullanımda iki güne kadar pil ömrü vadeden cihaz, 8.000 mAh kapasiteli yeni nesil bir bataryayla geliyor.

Xiaomi, 17 serisine yeni bir model ekleyerek, seriyi daha da genişletti. GSMArena'da yer alan habere göre; şirket, serinin dördüncü üyesi olan Xiaomi 17 Max'i resmen duyurdu. "Xiaomi 17 Pro Max" modeline kıyasla daha sade bir tasarıma sahip olan bu yeni versiyonda arka bölümde ikincil ekran bulunmuyor. Şirket bunun yerine cihazı 200 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 8.000 mAh kapasiteli bir Si/C (Silikon-Karbon) batarya ile donatmayı tercih ediyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre 17 Max, normal kullanım senaryolarında 2 günden fazla pil ömrü sunabiliyor. Ayrıca bataryanın, 1.600 şarj döngüsünün veya dört yıldan fazla günlük kullanımın ardından bile orijinal şarj tutma kapasitesinin yüzde 80'ini koruyabileceği belirtiliyor. Cihaz, şarj ihtiyacı duyulduğunda 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı desteklerken, diğer cihazlar için 22.5W gücünde tersine kablolu şarj imkanı da tanıyor.

Cihazın performans tarafında, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 amiral gemisi işlemcisi konumlanıyor. Bu işlemciye, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. Model ismindeki "Max" takısının hakkını veren cihaz, 6.9 inç büyüklüğünde, 2.608 × 1.200 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla geliyor. En yüksek parlaklık değeri 3.500 nit olarak belirtilen bu panelde, delikli çentik tasarımına sahip 32 MP ön kamera ve ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor.

Arka kamera modülünde ise Samsung'un HP9 sensöründen gücünü alan 200 MP'lik ana kamera öne çıkıyor. Söz konusu sensör; 13.5EV dinamik aralık, ƒ/1.65 diyafram açıklığı ve Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) desteği sunuyor. Ana kameraya, aynı zamanda makro çekimler de yapabilen 50 MP çözünürlüğünde 3x telefoto lens ve 17 mm eşdeğeri 50 MP ultra geniş açılı lens katılıyor.

Yazılım cephesinde Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile kutudan çıkan telefon, suya ve toza karşı koruma konusunda IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip.

FİYATI NE KADAR?

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan Xiaomi 17 Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip versiyonu için Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 4.799 Yuan (yaklaşık 705 dolar/609 euro) olarak belirlendi. 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan en üst versiyonun fiyatı ise 5.799 Yuan'a (yaklaşık 853 dolar/735 euro) kadar çıkıyor.