Arkadaşı tarafından tüfekle vurulan 32 yaşındaki adam son yolculuğuna uğurlandı

Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi’nde bir mobilya dükkanında arkadaşlarıyla bulunan S.G., elindeki tüfekle oynarken iddiaya göre silahın kazayla ateş alması sonucu yakın arkadaşı olan Sercan Oktay’ı (32) kafasından vurdu. Ağır yaralanan Oktay, 7 gündür süren yoğun bakım tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.

İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Üç erkek kardeşten en küçüğü olan Oktay için Uluönder Mahallesi’ndeki Ulu Cami’de ikindi namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Gencin ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Oktay’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır