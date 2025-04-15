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Arkadaşını darbeden öğrenci adli kontrolle serbest

Muğla'nın Yatağan ilçesinde arkadaşı D.D.'yi (13) darbeden aynı yaştaki R.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arkadaşını darbeden öğrenci adli kontrolle serbest

Olay, 11 Nisan'da 23 Nisan Ortaokulu'nun yakınındaki zeytinlikte meydana geldi. Öğrencilerden R.Ş., D.D.'yi darbetti. Darp anına ilişkin video da sosyal medyada paylaşıldı. D.D.'nin annesi F.C., polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı. Görüntülerde; R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'ANNESİ ÖĞRENİNCE KONU BURALARA KADAR GELDİ'

D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darbettiğini söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ş., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. R.Ş., savcılıktaki ifadesinde, "Darp olayından sonra pişman olarak D.D.'ye özür içerikli mesaj gönderdim. Özrümü kabul etmişti. Ancak olayı annesi öğrenince konu buralara kadar geldi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak şeklindeki hatamı kabul ediyorum. Eylemlerim nedeniyle pişmanım" dedi.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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