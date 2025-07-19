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Arkadaşını ziyarete gittiği inşaatın asansör boşluğuna düşüp, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşını ziyaret etmek için çalıştığı inşaata giden Murat Y. (26), asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Murat Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Arkadaşını ziyarete gittiği inşaatın asansör boşluğuna düşüp, ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Feyyaz Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Arkadaşını ziyarete giden Murat Y., 1’inci katta gezdiği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen Murat Y., yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Murat Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa asansör kaza
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