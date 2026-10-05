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Soma'daki maden ocağı faciasında yeni gelişme: 9 şüpheli adliyede

Soma'daki maden ocağı faciasında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltındaki 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soma'daki maden ocağı faciasında yeni gelişme: 9 şüpheli adliyede

Manisa Soma'daki madende meydana gelen göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürerken bugün gözaltına alınan şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor…

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maden Soma Adliye facia
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