Soma'daki maden ocağı faciasında yeni gelişme: 9 şüpheli adliyede

Manisa Soma'daki madende meydana gelen göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürerken bugün gözaltına alınan şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor…

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır