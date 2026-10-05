Soma'daki maden ocağı faciasında yeni gelişme: 9 şüpheli adliyede
Soma'daki maden ocağı faciasında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltındaki 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
05.10.2026 11:58
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Manisa Soma'daki madende meydana gelen göçükle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürerken bugün gözaltına alınan şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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