Arkadaşının yenidoğan bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı! İfadesi akıllara durgunluk verdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Tuğçe D.A. (29), yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalıştı. Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim." dedi.

Denizli'deki olay, saat 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı.

BATTANİYEYE SARIP POŞETE KOYDU

Arkadaşının yenidoğan bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı! İfadesi akıllara durgunluk verdi 1

Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. ardından uzaklaşmaya başladı. Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

'DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM'

Arkadaşının yenidoğan bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı! İfadesi akıllara durgunluk verdi 2

Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Denizli
