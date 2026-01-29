HABER

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Bu sene sert geçen kış geçtiğimiz günlerde yerini birkaç günlük bahar havasına bırakmıştı. Yeni bir soğuk dalgası geliyor. Trakya'dan başlayıp ülkeyi etkisi altına alacak soğuklar için tarih verildi. Öte yandan bazı illerde sıcaklık 13 derece birden düşecek. Meteoroloji 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. İşte o iller...

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
Ufuk Dağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Geçen hafta yurt genelinde hakim olan bahar havası hafta sonundan itibaren yerini tekrar kışa bırakıyor.

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek 1

BATIDA YAĞMUR DOĞUDA KAR

Yağışlar bugün batı illerinin büyük çoğunda etkisini gösterecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek 2

20 İLE SARI KODLU UYARI

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor. MGM; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman'a kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek 3

FIRTINA BEKLENİYOR

Tahminlere göre yağışa Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına eşlik edecek.

SOĞUK HAVALAR GERİ DÖNÜYOR

Pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak hava soğumaya başlıyor, kar geliyor. Bugün Kırklareli ve Edirne'de 12 derecelerde olan hava sıcaklığı pazartesi günü sıfırın altında 1 dereceye kadar düşecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

15 dereceleri gören İstanbul'da ise hafta başı sıcaklık 9 derecenin altına inecek.

Yarından itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da kar yağışı etkisini artıracak.

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek 4

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 12 derece.
  • İstanbul 15 derece.
  • Denizli 15 derece.
  • İzmir 17 derece.
  • Adana 16 derece.
  • Ankara 11 derece.
  • Samsun 18 derece.
  • Erzurum 0 derece.
  • Malatya 3 derece.
  • Kars 1 derece.
  • Diyarbakır 4 derece.
  • Gaziantep 14 derece.
