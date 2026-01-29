İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Geçen hafta yurt genelinde hakim olan bahar havası hafta sonundan itibaren yerini tekrar kışa bırakıyor.
Yağışlar bugün batı illerinin büyük çoğunda etkisini gösterecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olması bekleniyor. MGM; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman'a kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.
Tahminlere göre yağışa Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak fırtına eşlik edecek.
Pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak hava soğumaya başlıyor, kar geliyor. Bugün Kırklareli ve Edirne'de 12 derecelerde olan hava sıcaklığı pazartesi günü sıfırın altında 1 dereceye kadar düşecek.
15 dereceleri gören İstanbul'da ise hafta başı sıcaklık 9 derecenin altına inecek.
Yarından itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da kar yağışı etkisini artıracak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
Okuyucu Yorumları 0 yorum