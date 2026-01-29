HABER

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu! TikTok fenomeni Khaby Lame'den tarihi imza

TikTok'ta 160 milyon takipçiyle en fazla takip edilen isim olan Senegal asıllı sosyal medya fenomeni Khabene Lame (Khaby Lame), markasını ve ticari faaliyetlerini yöneten şirketinin satışına yönelik Rich Sparkle Holdings ile 975 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Anlaşma, "sessiz komedyen" Lame'in yapay zeka kullanılarak dijital ikizinin oluşturulmasını da kapsıyor.

Forbes'un haberine göre, sessiz komedi videolarıyla tanınan 25 yaşındaki içerik üreticisi Khaby Lame, faaliyetlerini yöneten Step Distinctive Limited'in bir kısmını Hong Kong merkezli halka açık bir holding olan Rich Sparkle'a sattı.

160 milyon takipçisiyle TikTok'ta en fazla takip edilen isim olan Lame, yeni yapıda kontrol hissedar olmayı sürdürecek.

YILLIK 4 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ GELİRİ

Rich Sparkle'ın basın bülteninde, Lame'in hayranlarına yönelik ticari faaliyetlerin yıllık 4 milyar doların üzerinde satış geliri üretebileceği ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Lame, çok dilli ve farklı zaman dilimlerine yönelik e-ticaret içerikleri oluşturulmasına izin verdi. Bu izin, Lame'in yüzü, sesi ve davranış modellerinin yapay zeka kullanılarak dijital ikizinin oluşturulmasını da kapsıyor. Rich Sparkle, yeni işbirlikleriyle Lame'in etkisini büyütmeyi planlıyor.

TİKTOK'TAN TAHMİNİ KAZANCI 20 MİLYON DOLAR

Forbes'un en iyi içerik üreticileri listesinde 10. sırada yer alan sosyal medya fenomeninin 2025'te TikTok'tan kazancının 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Lame görüntülemeden elde ettiği gelirlerin yanı sıra birçok marka ile yaptığı işbirliğiyle de yüksek gelir sağlıyor.

Rich Sparkle'ın 36 ay boyunca Lame'in markası üzerinde elde edeceği haklar sebebiyle, anlaşmanın Lame'i "sermaye destekli içerik üreticisi"ne dönüştürdüğü ifade ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
