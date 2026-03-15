Evinin önünde kanlı infaz! Çocuklara tetiği çektiren talimat Barış Boyun'dan gelmiş: 1 milyon lira ve Yunanistan'a kaçış sözü

Yalova’da büyük yankı uyandıran cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, olayın perde arkasına ışık tuttu. Simit satarak geçimini sağlayan Ramazan Elkıtay’ın öldürülmesi talimatının, suç dünyasında adı sıkça geçen Barış Boyun Çetesi mensupları tarafından verildiği belirlendi.

BARIŞ BOYUN ÇETESİ'NDEN İKİ "ÇOCUĞA" TALİMAT

Sabah'ta yer alan habere göre; Yunanistan'da bulunan firari çete yöneticileri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'daki temsilcileri H.B.'nin, infaz için çocuk yaştaki iki tetikçiyle anlaştığı saptandı.

SUİKAST İÇİN 1 MİLYON LİRA VE YURT DIŞINA KAÇIŞ SÖZÜ

Kan donduran plana göre çete, suikastı gerçekleştirmeleri karşılığında 18 yaşından küçük tetikçilere 1 milyon lira nakit para ve Yunanistan'a kaçırılma vaadinde bulundu. Olaydan bir gün önce azmettiricilerle görüntülü görüşme yapan tetikçiler, infazda kullanacakları silahları İstanbul'dan temin ederek Yalova'ya geçti. Elkıtay'ın evi ve simit tezgahı çevresinde saatlerce keşif yapan saldırganlar, pusuda beklemeye başladı.

PUSU KURAN SALDIRGANLAR 5 EL ATEŞ ETTİ

Talihsiz adamın her adımını izleyen tetikçiler, Elkıtay'ın akşam saatlerinde evine girdiği sırada karanlıkta harekete geçti. Talimatı yerine getirmek için acımasızca tetiğe basan saldırganlar, Ramazan Elkıtay'ı 5 kurşunla hayattan kopardı. Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma, cinayetin ardındaki organize suç ağını ve Barış Boyun Çetesi'nin kanlı planını gün yüzüne çıkardı.

"MUHBİRLİK YAPTIĞI İÇİN KALEMİ KIRILDI"

Mahkemeye sunulan tanık ifadeleri, infazın nedenini de netleştirdi. Tanık G.E., maktulün daha önce çete adına çalıştığını ancak daha sonra çete aleyhine muhbirlik yapmaya başladığı için hedef seçildiğini anlattı. Elkıtay'ın eşi ise eşinin gayrimeşru işlerle uğraşan kişilerle görüştüğünü ve ölmeden önceki son bir ayda büyük bir tedirginlik ve korku içinde yaşadığını ifade etti.

ÇOCUK YAŞTAKİ TETİKÇİLER İÇİN TALEP EDİLEN CEZA BELLİ OLDU

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, tetikçiler A.F. ve K.B. hakkında "kasten öldürme" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası uygulanması, suç örgütü üyeliğiyle toplam 29'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.



