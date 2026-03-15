Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne seyir halindeki Nazmi Adsız yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanındaki eşi Zehra Adsız'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan TIR şoförü ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLEDEN GERİYE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KALDI

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik kazasında F.A.'nın annesi ile babası olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki ağabeyi ise ağır yaralandı. Ağabeyin tedavisi hastanede devam ediyor.

Hayatını kaybeden Nazmi ve Zehra Adsız çiftinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

(DHA-İHA)