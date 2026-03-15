Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı

Bitlis’te Tatvan-Van yolunda meydana gelen feci kazada, Nazmi ve Zehra Adsız ile 6 aylık bebek F.A. yaşamını yitirdi. Kazada 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, TIR şoförü ve otomobildeki diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Aileden geriye ise acı tablo kaldı.

Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı
Çiğdem Berfin Sevinç

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tatvan-Van kara yolunun Alacabük köyü yakınlarında meydana geldi. Van yönüne seyir halindeki Nazmi Adsız yönetimindeki otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.

Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı 2

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Nazmi Adsız ile yanındaki eşi Zehra Adsız'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan TIR şoförü ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı 3

AİLEDEN GERİYE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KALDI

Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik kazasında F.A.'nın annesi ile babası olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki ağabeyi ise ağır yaralandı. Ağabeyin tedavisi hastanede devam ediyor.

Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı 4

Hayatını kaybeden Nazmi ve Zehra Adsız çiftinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Bir aileyi ayıran kaza: Anne, baba, bebek... Geriye sadece küçük çocuk kaldı 5

(DHA-İHA)

