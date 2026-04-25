Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu: "BM destekli yerel ağda bulunmak bizler için çok ciddi bir gurur"

Arnavutköy Belediyesi, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı’na dahil edilerek Türkiye’den seçilen 20 belediye arasında yer aldı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasında İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Candaroğlu, ilçede hayata geçirilen çevre, sıfır atık ve yenilenebilir enerji projelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunarak bu çalışmaların uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ifade etti.

"BİZLER İÇİN ÇOK CİDDİ GURUR"

Candaroğlu, "Arnavutköylü hemşerilerimizle haklı bir gururumuzu, sevincimizi paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu binasındayız. Tabi uzunca süre görevde olduğumuz kapsamda çevre projeleri hakkında, sıfır atık hakkında birçok çalışmamız oldu. Sürdürülebilir çevre hakkında birçok çalışmamız oldu. Bunun hamdolsun meyvelerini toplamaya başladık. Bunlardan ilki, şu anda burada bulunma amacımız da odur. Birleşmiş Milletler'in sıfır atık projelerimizle alakalı yerel ağa üyelik olarak katılımını hamdolsun onaylattık. Tabi Türkiye'deki birçok ilçe belediyesinin ve il belediyelerinin bu anlamda çalışmaları var. Ancak Uluslararası çapta ve Birleşmiş Milletler'in desteklemiş olduğu bu yerel ağda bulunmak bizler için çok ciddi bir gurur, bir şeref. Bunu ben kıymetli hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"50 BİNİN ÜZERİNDE ATIK LASTİKLE SES BARİYEERİ OLUŞTURDUK"

İlçede yürütülen çevre projelerine değinen Candaroğlu, "Tabii bizi buraya getiren, bu noktaya getiren birçok sürdürülebilir projemiz var. Başta yenilenebilir enerji alanında yaptığımız, sıfır atık anlamında yaptığımız birçok projemiz var. Bizler göreve gelir gelmez öncelikle İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzü kurduk. Bu anlamda müdürlüğümüzün tabi çok prestijli çalışmaları oldu. Yine sıfır atık ve geri dönüşüm anlamında yaptığımız en son projelerden bir tanesi, ilçemizin güney Çevre Yolu etrafında yaşadığı çok ciddi bir ses problemi vardı. Bu ses problemini biz bir projeyle ve yenilikçi, çevreci bir projeyle çözdük. Ses bariyerimizi ilçemizde toplanan, yıllardır toplanan 50 binin üzerinde atık lastikle geri dönüştürerek bu atık lastikleri ses bariyeri inşası yaptık ve şu anda hem ses problemini çözdük hem de çevireceği bir projeyi imza atmış olduk. Bu Türkiye'de uygulanan ilk bir projeydi" şeklinde konuştu.

"TÜM VATANDAŞLARA SIFIR ATIK BİLİNCİ KAZANDIRDIK"

Toplumsal farkındalık çalışmalarına da değinen Candaroğlu, "Tabii bunun yanında yine geri dönüşümle alakalı, sıfır atıkla alakalı çevre bilincini ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimizle, okullarımızla okuyan yavrularımıza başlayarak ailelerimize, bütün apartmanlara eğitim verdik ve bu eğitimin sonunda da birçok vatandaşımızı teşvik edecek, sonunda ödüller olan ve vatandaşımıza bu bilinci aşılamak adına yaptığımız projelerimiz var. Bütün bunların aslında topladığımız bir meyvesidir bugün burada bulunmamızın sebebi" diye konuştu.

"GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA KARBON SALIMINIMI AZALTIYORUZ"

Enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Candaroğlu, "Tabi sadece sıfır atık ve geri dönüşüm anlamında değil, bugün hem sürdürülebilir hem yenilenebilir enerji anlamında da çok ciddi adımlarımız var. Yine ilçemizde ilk defa belki Türkiye'de ilkini gerçekleştirdiğimiz dalgadan enerji üretimiyle, bunun yanında yine güneş enerji sistemlerimizle, bugün hizmet binalarımızın çatılarına kurduğumuz güneş enerji sistemlerini bizler yakın zamanda yaklaşık 250 bin metre alanda, Niğde'de tahsisini aldığımız bir alanda güneş enerjisi tarlası oluşturarak da devam ettiriyoruz. Belediyemiz adına kullandığımız hizmet araçlarımızı, elektrikli otobüslerimizi, yerli ve milli hizmet araçlarımızı, elektrikli tamamen dönüştürerek çevreci bir aslında projeye bu alanda da imza atmış olduk. Karbon salınımı çok önemli biliyorsunuz. Bu anlamda yine bu projemizle bu sürece katkı sağlamış olduk" dedi.

Candaroğlu uluslararası alanda elde edilen başarının devam edeceğini vurgulayarak, "Tabii bütün bu projelerin sonunda bizim şöyle bir isteğimiz, arzumuz var. İnşallah bu ilkini gerçekleştirdiğimiz, uluslararası alanda almış olduğumuz bir başarıdır bizler için. Devamı gelecektir. Bizler Arnavutköy olarak bugün başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyonda ilerliyoruz. Yine sıfır atık kıymetli Hanımefendinin gerçekten ilçemize ve İstanbul'a aslında Türkiye'nin genelinde bu anlamda yapmış olduğu birçok çalışmalar var, projeler var. Artık uluslararası ağda da bu bilinci tüm insanlığa gerçekten yayma konusunda öncülük ediyoruz kıymetli Hanımefendi sayesinde. Bizlerde ilçemizde yeşiliyle, mavisiyle, doğasıyla gerçekten muhteşem bir konumda olan potansiyeli olan ilçemizde hem çevre konusunda hem sıfır atık konusunda hem de yenilenebilir enerji konusunda bu tür projelerimizde uluslararası alanda inşallah söz ettirecek projeler olarak bundan sonraki süreçlere devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KARADENİZ DALGALARINDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK"

Karadeniz kıyısında planlanan projeye ilişkin detayları paylaşan Candaroğlu, "Yine sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda biz Arnavutköy ilçesi olarak Karadeniz'e yaklaşık 22 kilometre sahilimiz var, kıyımız var. Biz bu alanda Karadeniz'in hırçın dalgalarından istifade etmek adına bir proje geliştirdik. Hem hırsın dalgalarından istifade edeceğiz hem de vatandaşımıza güvenli, konforlu plaj imkanı sağlamış olacağız. Dalgakıran projemiz var. Dalgakıran projelerimizin üzerinde, içerisinde dalga enerjisinden, dalgadan enerji üreteceğimiz, elektrik üreteceğimiz platformlarımız olacak. Bu platformlarımızda şu anda tabii ilçemizin birçok alanında enerji konusunda elektriğe döndüğümüz otobüslerimizde, hizmet araçlarımızda, birçok aracımızda elektriğe döndüğümüz süreçte bizlere kaynak sağlamış olacak. Biz burada hem tasarruf konusunda çok ciddi bir tasarruf yapacağız hem de gelecekte bu dalga kıranlarımızın üzerindeki platformlarımız bittiğinde çok ciddi bir şekilde ürettiğimiz enerjiden gelir elde etmiş olacağız. İlçemizin de bir geliri olmuş olacak. İnşallah şu anda izinlerimiz bittikten sonra, biz deneme platformumuzu kurmuştuk, elektrik ürettik dalgadan. Bunu yapan ilk ilçe belediyesiyiz bu anlamda. İnşallah bununla alakalı kısa süre içerisinde sabit platformlarımızı hayata geçirerek gerekli izinleri aldıktan sonra dalgadan da ciddi bir miktarda elektrik üreten bir ilçe olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır