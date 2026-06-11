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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den istifa kararı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yakında istifa etmeyi planladığını ve başbakanlığa aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'den istifa kararı

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi önümüzdeki yıl mayıs ayında sona erecek olan Aleksandar Vucic, anayasa gereği üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı için siyasi kariyerine başbakan olarak devam etme sinyali verdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic den istifa kararı 1

SIRP LİDERDEN GÖREVİ BIRAKMA MESAJI

Sırbistan Devlet Radyo ve Televizyonu (RTS) bünyesindeki Belgrad Radyosu'na verdiği röportajda başbakanlığa aday olup olmayacağı sorulan Vucic, "Başbakanlığa aday olmayı düşünüyorum. Bu akşam önemli bir toplantım var ve listenin nasıl oluşturulacağını da konuşacağız. Çok sayıda genç, enerjik insan ve öğrenciye yer vereceğiz" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic den istifa kararı 2

"BELKİ ÜÇ, DÖRT AY GEÇMEDEN YAPABİLİRİM"

Vucic, "İstifa etmeyi planlıyorum. Belki üç, dört ay geçmeden yapabilirim. Sizi bilgilendireceğim. Merak etmeyin, kimse için sürpriz olmayacak. Cumhurbaşkanlığındaki kitaplarımı toplamaya başladım. Görevim sırasında satın aldığım 1200 kitabı bağışlayacağım" diye konuştu.

Vucic ayrıca seçimlerin birkaç ay içinde yapılacağını ve bunun teknik bir mesele olduğunu da ifade etti. Sırp lider, "Seçimler üç ya da dört ay içinde olacak. Temmuz ayında ya da ağustosta olmayacak. Ancak o tarihlerde ilan edilip edilmeyeceği ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Aleksandar Vucic istifa
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