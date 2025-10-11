HABER

Arnavutköy'de durakta bekleyen genç kıza çirkin taciz! "Çok güzelsin, seni bırakayım"

Çirkin görüntülerin adresinde bu kez Arnavutköy vardı. İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir şüpheli, otobüs durağında bekleyen genç kıza sözlü tacizde bulundu. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, taciz anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç kız korku dolu anları anlattı. İşte detaylar...

Arnavutköy'de durakta bekleyen genç kıza çirkin taciz! "Çok güzelsin, seni bırakayım"

Arnavutköy'de durakta bekleyen genç kız sabah saatlerinde tacize uğradı. Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi Borsa İstanbul İmam Hatip Lisesi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta otobüs bekleyen G.D. isimli genç kızın, yanına yaklaşan S.D. isimli şahıs sözlü tacizde bulundu.

Arnavutköy de durakta bekleyen genç kıza çirkin taciz! "Çok güzelsin, seni bırakayım" 1

"ÇOK GÜZELSİN GEL SENİ BIRAKAYIM"

Uzaklaşan şüpheli ardından tekrar kızın yanına gelerek "çok güzelsin, gel seni bırakayım" ifadelerini kullandı. Taciz edilen genç kız şüpheliye tepki gösterdikten sonra uzaklaştı. Genç kız, cep telefonu kamerasıyla o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın genç kızı taciz ettiği anlar yer aldı.

Arnavutköy de durakta bekleyen genç kıza çirkin taciz! "Çok güzelsin, seni bırakayım" 2

ŞÜPHELİ YAKALANDI!

Genç kız, çektiği görüntü kaydıyla Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yavuz Selim Polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli yakalanarak polis merkezine getirildi.

Arnavutköy de durakta bekleyen genç kıza çirkin taciz! "Çok güzelsin, seni bırakayım" 3

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)

