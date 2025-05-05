HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy’de feci kaza, bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtu

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil inşaat bekçisine çarpıp, bekçiyle beraber şantiye alanına uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy’de feci kaza, bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtu

Kaza, gece saatlerinde Arnavutköy İlçesi Haraççı Mahallesi’nde gerçekleşti. Süleyman Batur yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şantiye alanı girişindeki bekçiye çarptı. Çarpışma sonrasında bekçi ve otomobil şantiye alanına uçtu. Şantiye bekçisi olan Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BEKÇİYLE BERABER ŞANTİYEYE UÇTU

Şantiyede bekçi olarak görevli olan Muhammet Kılıçkara isimli vatandaşın kaza anında bekçi kulübesinin yanında çay içtiği, otomobilin bekçiye çarptıktan sonra bekçinin de otomobille birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu için ortak bildiri!İmamoğlu için ortak bildiri!
Bandırma’da kıyıya ceset vurdu: Kimliği belirlenemediBandırma’da kıyıya ceset vurdu: Kimliği belirlenemedi

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Fenerbahçe'nin yıldızı maç sonunda röportajı terk etti! "Özür dilesem ne olacak?"

Emniyet Genel Müdürlüğüne sızmışlar!

Emniyet Genel Müdürlüğüne sızmışlar!

Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa...

Sıcaklık rekoru gelebilir: İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa...

Amasya'da oğul vahşeti! Polislere 'şikayetçi değilim' demişti

Amasya'da oğul vahşeti! Polislere 'şikayetçi değilim' demişti

Bir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı var

Bir il bu operasyonu konuşuyor! Hem insan ticareti hem fuhuş... Çok sayıda gözaltı var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.